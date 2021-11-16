Halilzad’dan K24’e: DAİŞ’in ortaya çıkmasının nedeni yoksulluk ve hizmet eksikliği

DUHOK (K24)

ABD’nin eski Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad, terör örgütü DAİŞ’in Irak’ta canlanmasının nedeninin yoksulluk ve hizmet eksikliği olduğunu söyledi.

Amerikan-Kürdistan Üniversitesi tarafından Duhok’ta düzenlenen ‘Ortadoğu Barışı ve Güvenliği Forumu’na (MEPS21) katılan Zalmay Halilzad, K24’e konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Afganistan’la ilgilendiğini kaydeden Halilzad, Irak’a gelmekten mutluluk duyduğunu ve seçim sonuçlarının en kısa zamanda onaylanmasını umduğunu belirtti.

Afganistan ve Kürtler arasında ortak ve farklı noktaların olduğunu vurgulayan Halilzad, Afganların haklarına saygı duyulmasının geniş katılımlı bir hükümetin kurulmasıyla olacağını ifade etti. Halilzad, bu durumda uluslararası toplumun desteğinin ortaya çıkacağını kaydetti.

Irak’ın sorunlarının ortaya konulup anlaşmaya varılması ve tarafların birbirlerini kabul etmesi gerektiğini bildiren ABD’li diplomat, DAİŞ’in Irak’ta canlanmasının nedeninin yoksulluk ve hizmet eksikliği olduğunu dile getirdi.

Bu sorunların Irak’ta radikal gruplara alan açtığını söyleyen Halilzad, “Daha önce Irak’ta El-Kaide vardı. DAİŞ, El-Kaide’nin yavrusu, Irak’ta şiddet eylemlerinde bulunuyorlar. Bu nedenle ekonomi, hizmetlerin uygulanması ve iş imkanlarının sağlanması DAİŞ’i zayıflatır” dedi.

Irak’ın ana nedenlerinin ülkede farklı halkların olmasından kaynaklandığını ve bu tarafların anlaşması gerektiğini belirten Halilzad, anayasanın tüm tarafları birleştiren bir unsur olması gerektiğini kaydetti.

İktidar olmanın muhalefette kalmaktan daha zor olduğunu söyleyen Halilzad, Irak’ta kararlı bir yönetimin olması ve Irak Anayasası’nın uygulanması gerektiğini bildirdi.

Irak’ın geleceğinin Iraklı liderlerin elinde olduğunu söyleyen Halilzad, “Ya anlaşırlar veya halk başka bir alternatifin peşine düşer” dedi.