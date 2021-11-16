Sağlık

Covid-19: Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 101 vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye’de Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 Covid-19 testi yapılırken, 25 bin 101 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 447 kişi sağlığına kavuşurken, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 8 milyon 178 bin 901 kişide coronavirüs tespit edilirken, 71 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar 118 milyon 727 bin 805 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

 

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