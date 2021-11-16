‘Irak’ta başarılı olmak isteyen herkes Başkan Barzani tarafından desteklenmeli’

DUHOK (K24)

Iraklı siyasetçi ve Washington merkezli Future Vakfı Başkanı İntifaz Kemal Kanber, Irak’ta başarılı olmak isteyen herkesin Başkan Mesud Barzani tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan-Kürdistan Üniversitesi tarafından Duhok’ta düzenlenen ‘Ortadoğu Barışı ve Güvenliği Forumu’na (MEPS21) katılan İntifaz Kanber, K24’e konuştu.

Kürtlerin azınlık olmayıp başarılı bir ulus olduğunu ve geleceğe yönelik çok şanslarının olduğunu kaydeden Kanber, Kürtlerin Kürdistan ve Irak’taki azınlıkları da koruduğunu belirtti.

Erbil’in hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Kanber, foruma katılan misafirler arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu ve Bağdat’ta özgürlük krizinin olduğunu bildiklerini ifade etti.

Irak Anayasası’nın Kürt liderlerin desteğiyle yazıldığını özellikle de Başkan Barzani gibi birinin anayasa yazım sürecine katıldığını bildiren Kanber, ardından yapılan anayasa referandumunda Irak halkının yüzde 80’inden fazlasının ‘evet’ oyu verdiğini dile getirdi.

Kanber, “Başkan Barzani, Irak için bir çerçeve oluşturacak tek kişidir. Irak’ın sorunlarının çözümü Başkan Barzani’nin Irak için hazırladığı anayasanın uygulanmasıyla olur. Bunun dışında Irak’ta başarılı olmak isteyen herkesin Başkan Barzani tarafından desteklenmesi lazım” dedi.

Kürdistan’ın bağımsızlığı referandumunun ardından Kerkük’te yaşananların şovenistçe olduğunu kaydeden Kanber, “Bu Kürdistan halkının doğal hakkıydı. Bütçeleri kesildi, o kentte halk öldürüldü. Maalesef Irak’ta kendisini göstermek isteyen siyasetçi Kürtlere karşı söylem geliştiriyor” ifadelerini kullandı.