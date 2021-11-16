BM’den Erivan ve Bakü’ye çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda belirli bilgiler alıyoruz. Son şiddet olayını kesinlikle endişeyle takip ediyoruz. Bu bilgileri incelememiz gerekiyor” dedi.

Haq, “Tarafları, itidal sergilemeye ve 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmalara uygun biçimde hareket etmeye, ilgili tüm endişeleri barışçıl şekilde çözmeye davet ediyoruz. Daha önce gözlemlediğimiz gerilime dönülmesinden kaçınmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurdu.

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

AZERBAYCAN: İKİ ASKERİMİZ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı. Michel, iki ülkenin liderlerine, ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

RUSYA: AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA ATEŞKES SAĞLANDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğin istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şoygu her iki tarafı da gerginliği tırmandırmaya neden olacak eylemleri durdurmaya çağırdı" ifadesi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumun barışçıl hale gelmesi için Bakü ve Erivan ile temas halinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” ifadesine yer verildi.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan ve altı hafta süren çatışmalarda büyük toprak kazanımları elde etmişti.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya'nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020'de ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.