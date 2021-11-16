Polonya güvenlik güçlerinden sığınmacılara tehdit

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Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırından ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara biber gazı ve tazyikli su sıktı.

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdaki bazı sığınmacıların güvenlik güçlerine taş attığını ve müdahalenin çite saldıranları durdurmak için yapıldığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacıların amacının çiti aşıp Polonya topraklarına girmek olduğu iddia edildi.

Bu arada Polonya sınır muhafızlarının, Belarus sınırındaki sığınmacılara karşı gerekirse silaha başvurabileceği konusunda tehditte bulunduğu ve onları ülkelerine geri dönmeye zorladığı kaydedildi.

Polonya Sınır Muhafızları Sözcüsü, “Sizi temin ederim ki, gerekirse sınır muhafızları silah kullanmayı bırakmayacak” dedi.

Ayrıca sözcü, silah kullanımını tercih etmediklerini ve Polonya’nın silah kullanmamak için yoğun çaba sarf ettiğini savundu.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye’den gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​