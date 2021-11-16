‘ABD’nin Peşmerge’ye desteği devam edecek’

ERBİL (K24)

ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki askeri danışman heyeti, ülkelerinin Peşmerge Bakanlığı’na desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Hoşmend Reşid, ABD’nin Irak’ın Güvenliğine Destek Ofisi (OSC-I) Sorumlusu Colonel Douglas ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve Peşmerge Bakanlığı heyetlerinin görüşmesinde, ABD’nin Peşmerge güçlerine yönelik lojistik ve danışmanlık desteğinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı Reşid, DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında ABD’nin Peşmerge’ye desteğinin önemli olduğunu kaydederek, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge’ye desteğinin devam etmesini umduğunu belirtti.

Görüşmede, ABD askeri heyetinin Peşmerge güçlerine destek ve koordinasyonun devamına bağlı olduklarını bildirdiği kaydedildi.

Öte yandan, Peşmerge Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Hejar Omer, ABD’nin Irak’ın Güvenliğine Destek Ofisi (OSC-I) Sorumlusu Colonel Douglas ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede ABD-Irak Stratejik Diyaloğu’nun sonuçlarının konuşulduğu belirtilirken, Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD, İngiltere, Almanya ve Hollandalı askeri danışmanların desteğiyle yürütülen Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede OSC-I ekibinin Peşmerge Bakanlığı’na destek olmaya devam edeceğini kaydettiği bildirildi.