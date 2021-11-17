AB: Belarus acil harekete geçmeli

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Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu bildirdi.

Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.

AB, BELARUS'A KARŞI 5. YAPTIRIM PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMIŞTI

Borrell, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Gelecek günlerde son halini alacak" diyerek, Belarus’a karşı yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararının "savunmasız göçmenleri sömürenleri daha isabetli şekilde hedef almalarını" sağlayacağını söylemişti.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye’den gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​