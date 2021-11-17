Politika

Cizre’de korucubaşına bombalı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde korucubaşı Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Cizre
Cizre
kürdistan Cizre korucu Bomba

HABER MERKEZİ

Cizre'nin Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere korucubaşı Emin Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Korucubaşı Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv