Cizre’de korucubaşına bombalı saldırı

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Cizre'nin Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere korucubaşı Emin Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Korucubaşı Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu. (Kaynak: AA)