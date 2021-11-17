Spor

İşte 2022 Katar Dünya Kupası’nı garantileyen ülkeler

Eleme gruplarının ardından 2022 Katar Dünya Kupası’nı garantileyen ülkeler belli oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya 2022 Dünya Kupası Katar garantileyen ülkeler

HABER MERKEZİ

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

2022 Katar Dünya Kupası’nı garantileyen ülkeler şöyle:

1. Almanya

2. Danimarka

3. Katar

4. Sırbistan

5. Fransa

6. İspanya

7. Hollanda

8. Belçika

9. Brezilya

10. Hırvatistan

11. İsviçre

12. İngiltere

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv