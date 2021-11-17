İşte 2022 Katar Dünya Kupası’nı garantileyen ülkeler

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İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

2022 Katar Dünya Kupası’nı garantileyen ülkeler şöyle:

1. Almanya

2. Danimarka

3. Katar

4. Sırbistan

5. Fransa

6. İspanya

7. Hollanda

8. Belçika

9. Brezilya

10. Hırvatistan

11. İsviçre

12. İngiltere