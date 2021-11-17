Ekonomi

Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarı sonrası kripto para piyasalarında başlayan düşüş sürüyor.
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HABER MERKEZİ

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 08.40 itibariyle kripto paraların piyasa değeri yüzde 3.4 daraldı ve 2 trilyon 718 milyar dolara düştü. 

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin (BTC) ise son 24 saatte yüzde 2.9 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 59 bin 784 dolar seviyelerine indi. Böylece kasım ayının başından beri BTC ilk kez 60 bin doların altına geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.49'a yükseldi. 

Ethereum'un (ETH) değer kaybı ise BTC'nin üzerinde oldu. ETH yüzde 4.4 düşerek 4 bin 177 dolara indi. 

Ripple (XRP) cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.3 azalarak 1.09 dolara geriledi. 

Dogecoin (DOGE) de piyasayla benzer oranda düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.6 azalarak 23 cent seviyesini gördü. 

Bazı kripto para borsalarında BTC halen 60 bin doların üzerinde işlem görürken bazılarında ise 59 bin dolar bandında işlem görüyor. Söz konusu 59 bin 784 dolarlık veri borsaların ortalamasını ifade ediyor. 

 

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