Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group tarafından organize edilen ve 52 ilden katılımın olduğu Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar 16 - 21 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Bu yılki etkinliğin onur konuğu Rize olurken, açılışta önce kemençe eşliğinde Karadeniz ezgileri ve ardından Kürtçe şarkılar seslendirildi, ardından Karadeniz ve Diyarbakır halk oyunları sahnelendi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, fuarların ticaretle birlikte dostluk ve kardeşliği de pekiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Pandemiye rağmen bu yıl 4, 2022'de 13 fuar hedefine ulaşacağız. Kentimizin yakaladığı bu pozitif iklimin kentin ticaret ve sanayisinin gelişmesine yansıdığı gibi kültür, sanat, kongre gibi etkinliklere de yansıyor aynı zamanda. Lezzetle birlikte önemli bir hedefimiz de bu tür organizasyonlarla dostluk kardeşlik ve ticareti önemseyerek yapıyoruz. Bunları da başaracağız.”

Fuara Rize, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri gibi illerden 175 firma katıldı.

K24’e konuşan iş insanı Neslihan Fidan, “Diyarbakır, pandemi döneminde hem zihnen hem de ekonomik olarak zarar gördü. Bu nedenle bu sergiyi düzenlemek önemli ve gerekliydi” dedi.

Fuarın Diyarbakır’ın tanıtılma amacı taşıdığını kaydeden Fidan, “Diyarbakır'ın yemek kültürü zengin ve ünlüdür. Bu da firmalar tarafından iyi bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan bir katılımcı da ciğere yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayarak, “Burada ciğer çok yeniyor. Sanıyorm akşama kadar 250-300 kilo ciğer yapacağız. Dışarıdan fuara katılan ve ciğer yiyen misafirler ciğer yemek için birkaç hafta sonra yeniden Diyarbakır’a gelecektir” dedi.

K24’e konuşan bir başka katılımcı ise, fuara pestil, şeker ve kahve gibi pek çok ürün getirdiklerini dile getirerek, “Fuar çok güzel başladı, her şey iyi” ifadelerini kullandı.

Trabzon’dan fuara katılan bir stant sahibi ise, K24’e, “Fuarın açılışında fuara yönelik ilgiden memnunum. Diyarbakır’da düzenlenen eski fuarlara da katılmıştım ve kentteki fuarlar çok renkli geçiyor. Burada olmaktan mutluyum” dedi.

Dün başlayan fuar, 21 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak. 2019’da 172 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.