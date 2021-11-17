Politika

Ermenistan’la çatışma: 7 Azerbaycan askeri öldü

Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin de yaralandığını açıklandı.
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Ermenistan - Azerbaycan çatışmaları (arşiv)
Ermenistan - Azerbaycan çatışmaları (arşiv)
dünya Azerbaycan Ermenistan

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, “Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği” ifade edildi.

Açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu savunuldu.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Kızıl Kürdistan (Kurdistana Sor) toprakları olan Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vermişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

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