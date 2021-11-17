Politika

Neçirvan Barzani ve el-Hekim’den istikrar vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Irak’ta huzur ve istikrarın korunmasına vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ammar el-Hekim görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın durumu, seçim sonuçları ve Irak'ta kurulacak yeni hükümeti kurma süreciyle ilgili öneriler ele alındı.

Irak’ın huzur ve istikrarının korunmasına vurgu yapan taraflar, yeni kurulacak hükümetin tüm Iraklılara hizmet etme anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratik sürecin devamının önemine değinilen görüşmede, seçim sonuçlarına itirazların olabileceği ancak bunların yasalar ve anayasa çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca kurulacak yeni Irak hükümetinin vatandaşların görüş ve beklentilerini dikkate almasının önemine dikkat çekildi.

 

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