Erdoğan: Faizi savunanla beraber olmam, olamam

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP’nin tezkereye “hayır” oyunu eleştiren Erdoğan, CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. CHP'yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasını da değerlendiren Erdoğan, “Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor? Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Kılıçdaroğlu sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile. Her tarafı lime lime dökülen bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ekonomideki gidişat hakkında da konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranı eşiğindedir. Doğalgazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz. Elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Kamu işçilerine verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.”

“2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor” diyen Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanla beraber olmam, olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. İş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Niye almıyorsun? Sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Milletimizle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye 3 derin deniz sondaj gemisi ile Akdeniz'de arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza 4. gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi 7. nesil, en modern teknolojiye sahip, sıfır, yeni bir gemidir” dedi.

Erdoğan, grup toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yüzde 50+1 tartışmalarına değinen Erdoğan, "O konuda değişikliğe giderse parlamento gider" dedi.