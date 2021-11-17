Dolarda hızlı yükseliş

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Geçtiğimiz cuma akşamı 10 TL'yi geçerek psikolojik sınırı da aşan dolar/TL, sadece 2 işlem gününde yüzde 4,5 daha yükseldi ve bugün tarihi zirvesini 10,55'e çıkardı.

Dolar kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 10,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 11,90 düzeyinde seyrediyor.

Dolar endeksi 96,2 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310'dan alıcı buluyor.

ERDOĞAN: FAİZ BELASINI MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu yineledi. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.