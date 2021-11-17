Politika

Göçmen krizi: Ormanlık alandaki kampa geri döndüler

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındakilerin bir kısmı sınır kapısından ormanlık alandaki kampa geri dönerken, bir kısmı da geceyi geçirmek için hazırlanan lojistik merkeze geçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya göçmen krizi Belarus Polonya

HABER MERKEZİ

Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılanların bir kısmı, geçen hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno Valiliğine, sınırdakilerin geceyi geçirebilmeleri için kapalı bir yer hazırlanması talimatı verdi. Bunun üzerine sınır noktası yakınında yatak, battaniye ve yiyecek-içecek yardımlarının yapıldığı lojistik merkezde ayrılan yere bazı gruplar yerleşti.

Belarus Sağlık Bakanlığı, kamptaki sağlık sorunlarına yönelik bölgeye destek sağlık ekipleri yönlendirdiğini açıkladı.

Belarus Soruşturma Komisyonu, sınırdaki göçmenler ile Polonya güvenlik güçleri arasında yaşanan arbededen sonra bölgede inceleme başlattı.

Polonya güvenlik güçlerinin Belarus tarafındaki gruplara yönelik müdahalesi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Bu tür eylemlerin mevcut ikili ve uluslararası anlaşmaları doğrudan ihlal ettiğini söylemek anlamsız. Şahsen benim için, başka bir egemen devletin topraklarında özel ekipman kullanımının nasıl açıklanabileceğini hayal etmek zor. Bu nedenle elbette bizden resmi bir tepki gelecektir” dedi.

Öte yandan Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, "Polonya güvenlik güçleri tarafından silahsız insanlara karşı özel ekipman ve mühimmat kullanılmasının kayıtlara geçirildiği" bildirildi.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv