Yaşam

Düzce'de deprem

Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye İstanbul Deprem

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin Düzce kentinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, saat 15.40'ta Düzce merkezli, 5.3 büyüklüğünde, 7.9 km derinliğinde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5, derinliğini 18.02 km olarak açıkladı.

Öte yandan depremin ardından 4.3 büyüklüğünde de bir artçı sarsıntı kaydedildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Türkiye Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

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