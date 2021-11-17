Erbil’de Neçirvan Barzani-Berhem Salih görüşmesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Irak’ın durumu, seçim sonrası süreç, seçim sonuçları, Erbil-Bağdat ilişkileri, sorunların çözümüne ilişkin çabalar, Irak’ın yeni hükümetinin kurulması konusu, terörle mücadele ve DAİŞ’in saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, yaşanan zorlu siyasi sürecin aşılması için Iraklı tarafların yardım ve koordinasyonunun olması gerektiği belirtilirken, istikrar için hizmet edecek ve halkın beklentilerine cevap verecek bir hükümetin kurulması için hep birlikte çalışılması gerektiği vurgulandı.