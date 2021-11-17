Marx ve Lenin arkadaşları Engels’in düğününe katıldı

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Solculuk sevgisinin isimlere yansıdığı Hindistan'ın güneyinde solcu düşünce ve eylemin efsanelerinin adaşlarını bir araya getiren düğünlere bir yenisi eklendi.

Kurulduğu 1957 yılından beri Hindistan Komünist Partisi tarafından yönetilen güneybatı eyaleti Kerala'da damat Engels'in nikah törenine arkadaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh'in katılması, sosyal medyada gündem oldu.

Haziranda güneydeki Tamil Nadu eyaletinde ağabeyleri Komünizm ile Leninizm ve minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damadın evlenmesi de sosyal medyanın diline düşmüştü.

Komünist Partililerin düğününde damat Friedrich Engels ile gelin Bismitha'nın ortada, Marx'ın solda, Lenin'in gelinin yanında sağda ve Ho Çi Minh'in en sağda poz verdiği fotoğraflar, medyada yayımlandı.

Mathrubhumi gazetesine göre, Engels ile Lenin kardeşler, Marx ile Ho Çi Minh de partinin yerel bir aktivistinin oğulları. Dört erkek arkadaş, Komünist Partinin aktif üyeleri, ancak Marx, turistik Athirappilly'de yapılan düğüne katılmak için hiper-kapitalist Körfez şehri Dubai'den geldi.

KERALA EYALETİ; ORAK-ÇEKİÇ DİYARI

Komünist Parti'nin 60 yıldır yönettiği Kerala eyaletinde orak-çekiç ambleminden geçilmezken Lenin, Stalin ve Troçki gibi devrimci isimler popülerliğini koruyor.

Soğuk Savaş döneminde ABD'den ziyade Sovyetler Birliği'ne yakın duran Hindistan'da Lenin, Stalin, Troçki, hatta resmi Sovyet gazetesi Pravda gibi isimler hala yaygın. Örneğin Tamil Nadu eyaletinin başbakanının adı, MK Stalin.