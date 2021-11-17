Sağlık

ABD'de salgın: Can kaybı 766 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 492 artışla 765 bin 929’a yükseldi.
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ABD coronavirüs ABD salgın

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 89 bin 511 artışla 47 milyon 312 bin 411'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1492 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 765 bin 929’a ulaştı.

California 5 milyon 17 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 292 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 68,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15,7’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 227,5 milyon kişiye ilk doz, 195,4 milyon kişiye ikinci doz, 30,7 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

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