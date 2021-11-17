Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 1 günde 465 vaka, 11 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 987 Covid-19 testi yapılırken 465 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 513 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte en çok vaka ve can kaybı Duhok’ta görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 458 bin 544 Covid-19 testi yapılırken, 370 bin 651 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 356 bin 418 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

7 bin 520 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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