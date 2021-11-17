Politika

İngiliz F-35 savaş uçağı düştü

İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, Akdeniz'deki Queen Elizabeth uçak gemisinden kalktıktan sonra rutin operasyon sırasında denize düştü.
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dünya F-35 Savaş uçağı İngiltere Akdeniz

HABER MERKEZİ

Bir İngiliz F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.

İngiliz Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti.

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