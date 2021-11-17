Türkiye’de Covid-19’da son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 864 vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 55 milyon 939 bin 336'sı birinci doz, 49 milyon 842 bin 72'si ikinci doz, 11 milyon 774 bin 510'u üçüncü doz olmak üzere 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım.”