Kürdistan Parlamentosu şehit gününü belirleyecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, siyasi partilerle istişareler neticesinde Kürdistan Bölgesi’nde bir günün şehit günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı.

Kürdistan Parlamentosu Şehit İşleri, Jenosid ve Siyasi Tutuklular Komisyonu şehitlerle ilgili bazı konuları görüşmek üzere toplandı.

Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Komisyonun toplantısında uluslararası toplum tarafından jenosid suçlarının tanınması için yol haritası belirlenmesinin ele alındığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin şehit gününün belirlenmesinin de konuşulduğu toplantıda, siyasi taraflara danışılarak bir günün Kürdistan Parlamentosu tarafından şehit günü olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Dünya Jenosid Günü’nde bir konferansın düzenlenmesi kararı alındı.