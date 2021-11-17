Rusya: Suriye’de devlet türü yapıların kurulması çabaları kabul edilemez

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ülkesinin Suriye içerisinde devlet türü tüm yapılanmalara karşı olduğunu açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Şam’da gerçekleştirilen bir programda konuşan Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına bağlı olduklarını kaydederek, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Suriye’de devlet türü oluşumların kurulması çabalarının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrentyev, İdlib başta olmak üzere terörle mücadele sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin İdlib’le ilgili anlaşmaları uygulaması gerektiğini kaydeden Lavrentyev, Suriye’nin doğusunda da terörle mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.