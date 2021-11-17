Politika

Rusya: Suriye’de devlet türü yapıların kurulması çabaları kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ülkesinin Suriye içerisinde devlet türü tüm yapılanmalara karşı olduğunu açıkladı.
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Şam'da gerçekleştirilen programdan bir kare
Şam'da gerçekleştirilen programdan bir kare
suriye  Aleksandr Lavrentyev Rusya İdlib

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ülkesinin Suriye içerisinde devlet türü tüm yapılanmalara karşı olduğunu açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Şam’da gerçekleştirilen bir programda konuşan Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına bağlı olduklarını kaydederek, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Suriye’de devlet türü oluşumların kurulması çabalarının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrentyev, İdlib başta olmak üzere terörle mücadele sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin İdlib’le ilgili anlaşmaları uygulaması gerektiğini kaydeden Lavrentyev, Suriye’nin doğusunda da terörle mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

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