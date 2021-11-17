Politika

Polonyalı yetkiliden K24’e: Mültecilere Belarus ormanlarından gelmeyin diyoruz

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Belarus sınırındaki mültecileri ülkelerine almayacaklarını belirtti.
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Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina
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HABER MERKEZİ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Belarus’un mültecileri Polonya’ya karşı kullandığını söyledi.

K24’e konuşan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, “Biz Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığı bir Avrupa ülkesiyiz. Varşova’ya gelenler vize ve havalimanı yoluyla gelmeli. Belarus’un sınır tellerinden gelmemeli” dedi.

Mültecilere insani yardımın ulaştırılması için Minsk yönetiminin kendilerine yardımcı olması gerektiğini kaydeden Jasina, Polonya’nın göçmenlere yardım etmek istediğini belirtti.

“Mültecilere, Belarus ormanları yoluyla Polonya’ya gelmeyin diyoruz. Bunun dışında herkese hoş geldiniz deriz” diyen Jasina, Avrupa Birliği ve Polonya’nın mülteci krizi için çalışması gerektiğini ifade etti.

Jasina, mültecilere ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bir süredir Belarus-Polonya sınırında mülteci krizi yaşanırken, Polonya mültecileri kabul etmemede ısrar ediyor.

 

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