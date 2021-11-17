Politika

Austin: İran ve milislerin saldırılarına karşı kendimizi savunacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran ve milislerin saldırılarına karşı kendilerini ve müttefiklerini savunacaklarını söyledi.
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Lloyd Austin İran Körfez

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İran ve milislerin saldırılarına karşı kendimizi ve müttefiklerimizi savunacağız” dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, İran’ın bölgenin istikrarına zarar verdiğini savunarak, Ortadoğu’nun istikrarının korunmasına bağlı olduklarını belirtti.

Austin, İran’ın Körfez’deki eylemlerine göz yummayacaklarını kaydederek, kendilerini ve müttefiklerini savunma gücüne sahip olduklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı, İran’ın Körfez’deki eylemlerinin sorumsuzca olduğunu dile getirdi.

 

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