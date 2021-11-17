Austin: İran ve milislerin saldırılarına karşı kendimizi savunacağız
HABER MERKEZİ
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İran ve milislerin saldırılarına karşı kendimizi ve müttefiklerimizi savunacağız” dedi.
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, İran’ın bölgenin istikrarına zarar verdiğini savunarak, Ortadoğu’nun istikrarının korunmasına bağlı olduklarını belirtti.
Austin, İran’ın Körfez’deki eylemlerine göz yummayacaklarını kaydederek, kendilerini ve müttefiklerini savunma gücüne sahip olduklarını bildirdi.
ABD Savunma Bakanı, İran’ın Körfez’deki eylemlerinin sorumsuzca olduğunu dile getirdi.