Dalkurd’dan Amedspor’a ziyaret

DİYARBAKIR (K24)

İsveç 1’inci Ligi Kuzey Grubu’nda oynayan Dalkurd’un Kulüp Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’u ziyaret etti.

Dalkurd heyetini, Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım karşıladı.

Bugün saat 09.00’da Diyarbakır’daki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Şehmuz Özer Tesisleri'nde yapılan görüşmede, iki takımda da birbirini tebrik ederek, birlikte çalışma sözü verildi.

Ziyaretin ardından taraflar birbirine forma hediye etti.

Dalkurd Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan ile Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına açık yapılan görüşmede, Kılıçaslan, "Sıcak karşılaşmasından dolayı Selahattin Başkan’a teşekkür ederim. İlk defa Amedspor ile Dalkurd resmi olarak bir araya geliyor. Bu görüşmemizin aramızda oynanacak maçlar ve gençlerimiz için bir adım olmasını umuyorum. Bu görüşme birlikte çalışmamıza vesile olsun istiyoruz. Kardeşliğimize ilk adım olsun. Amedspor'un tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz ve başarılarının devamını diliyorum. Tekrardan teşekkür ederim" dedi.

Ev sahibi Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım da “Kardeş olarak gördüğümüz Dalkurd takımının değerli başkanını ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizim de taraftarımızın büyük bir kısmı Dalkurd’u destekliyor. Kendisiyle 'iki takım arasındaki gönül bağını nasıl geliştireceğiz' şeklinde konuşacağız. Kendisini ağırlamaktan mutluyuz, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

K24 muhabirinin "Yakın zamanda ya da ileride bir dostluk maçı yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, “Tabi ki neden olmasın, olabilir tabi. Ama yurtdışındaki kamp koşulları ile buradaki kamp koşulları aynı değil. Bizim ara dönemlerimiz ya da sene başlarına denk gelmeyebilir ama böyle bir maç olursa çok mutlu oluruz. Ya biz onları burada ağırlayabiliriz ya da onlar bizi orda ağırlayabilirler. Çok güzel olur” şeklinde yanıt verdi.

Dalkurd Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan ise, “İki takım arasında bir maç düzenlersek çok iyi olur” dedi.