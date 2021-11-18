İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah’ın gizli mekanlarına hava saldırıları

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, balistik füze ve insansız hava araçları tehdidine karşı meşru askeri hedeflere geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini açıkladı.

Sana, Zemar, Sade, Cevf olmak üzere 4 ayrı kente düzenlenen hava operasyonlarında, balistik füze, insansız hava aracı ve iletişim sistemlerinin bulunduğu depo ve atölyelerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "saldırganca Yemenoperasyonlara karışmış olan İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullah uzmanlarının bulunduğu gizli mekanların da hedef alındığı" ifade edildi.

YEMEN HÜKÜMETİ: HUSİLER GENİŞ ÇAPLI İNTİKAM UYGULUYOR

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, Hudeyde kentinde ele geçirdikleri bölgelerde insanlara intikam operasyonları uygulamakla suçladı.

Yemen resmi haber ajansı Saba'ya göre, İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudeyde kentinde ortak güçlerin çekildiği bölgelerde insanlara karşı Husi milislerin geniş çaplı bir intikam operasyonu uyguladığı kaydedildi.

Söz konusu intikam operasyonlarında "öldürme, sürükleme, cesetlerin üzerine işkence, idam, işkence" gibi uygulamalar yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir askeri eyleme katılmamış olan sivillere karşı yapılan işkencelerin de belgelendiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma Husilerin bir terör örgütü olarak sınıflandırılması ve tüm insan hakları örgütlerine söz konusu uygulamaların durdurulması ve savaştan kaçanlar için insani yardımlarda bulunulması çağrısı yapıldı.