Politika

Afrin’de baba ve oğul silahlı gruplarca kaçırıldı

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentinde baba ile oğlunu kaçırdığı ve kaçırılanların akıbetinin henüz bilinmediği belirtildi.
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kürdistan Afrin Rojava Silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü, “Özgür Polis” adlı silahlı grubun 12 Kasım’da Abdurrahman Hasan ile oğlu Rodi’yi kaçırdığını bildirdi.

Açıklamada, hastaneye gitmek için evinden çıkan baba ile oğlunun Afrin'nin Cinderes kasabasına bağlı Yalanqoze köyü sakinleri olduğu ifade edildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye destekli silahlı grupların fidye, para ve vergi almak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkili olmakla suçladığını aktardı.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye ve bu silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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