Ali Dolemeri: Belarus göçmen krizini siyasi koz olarak kullanıyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa temsilcisi Ali Dolemeri, Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki sığınmacıların yaşadıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dolemeri, Belarus’un göçmen krizini siyasi baskı kozu olarak kullandığını belirterek, “Aksi takdirde göçmenler ülkelerine dönebilecekti” dedi.

Ali Dolemeri, yasalara göre vize alarak başka ülkeye giden vatandaşların ülkelerine geri dönebileceğini ve bu konuda hiçbir sorunun yaşanmayacağını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın göçmenlerin geri dönüşü için herhangi bir engel çıkarmadığını anımsatan Dolemeri, ancak Avrupa Birliği’yle (AB) olan sorunları nedeniyle Belarus hükümetinin bu konuda isteksiz davrandığını söyledi.

Dolemeri, “Belarus ile AB arasındaki sorunun kolay çözülemeyeceğini ve sığınmacıların bu sorununun mağduru olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa temsilcisi Ali Dolemeri, Irak hükümetinin göçmenlerin gönüllü olarak evlerine dönmelerine izin vermek için Belarus hükümetiyle görüşmesi gerektiğini dile getirdi.

AB’nin Kürdistan Bölgesi’nin özgür bir bölge olduğunu bildiği için Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına kolay kolay sığınma hakkı vermediğini belirten Ali Dolemeri, “Çünkü Irak ve Suriyeli göçmenler Kürdistan Bölgesi’ne geliyor” ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLER ORMANLIK ALANDAKİ KAMPA GERİ DÖNDÜ

Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılanların bir kısmı, geçen hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu.

Öte yandan Polonya yönetimi, sınırı geçen 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.