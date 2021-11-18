Politika

PKK yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan’ın öldürüldüğü iddiası

PKK yöneticilerinden Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın öldürüldüğü iddia edildi.
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kürdistan Ali Haydar Kaytan PKK

HABER MERKEZİ

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği habere göre MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği bir operasyonda Fuat kod adlı PKK yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan hayatını kaybetti.

Haberde, “Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü” öne sürüldü.

PKK’nin çatı yapılanması KCK’nin Yürütme Konseyi üyesi olan 1952 Dersim doğumlu Ali Haydar Kaytan hakkında Türkiye tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Daha önce de Kaytan’ın hava saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları medyada yer almıştı.

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