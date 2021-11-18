Göçmen krizi: Polonya 100 göçmeni gözaltına aldı

HABER MERKEZİ

Polonya Savunma Bakanlığı, Dubicze Cerkiewne'de tel örgüleri aşarak sınırı geçen grubun askerler tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüleri paylaştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada açıklamada, "Yaklaşık 100 kişiden oluşan bir göçmen grubu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı" dendi.

İki ülke sınırında bekleyişini sürdüren Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, gece geç saatlerde sınırı geçme teşebbüsünde bulundu.

Sınırda bekleyenlerin Polonya tarafına geçiş yapmaları için Belarus'un yardım ettiği ileri sürüldü.

Bir grubun askerleri çeşitli cisimler atarak meşgul ettiği, bu esnada başka bir gurubun daha ileri bir noktadan sınırı geçmeye çalıştığı söylendi.

İKİ ÜLKE SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Yaklaşık 3 aydır, Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan çok sayıda kişi bekleyişini sürdürüyor.

Polonya, Belarus ve Rusya'yı büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinden gelen kişileri, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmak amacıyla kullandığı iddiasında bulunuyor.

Suçlamaları kabul etmeyen Belarus, sınırda bekleyenlerin bu ülkeye değil AB'ye gitmek istediklerini, bu kişilerin Belarus'ta kalmak istemediklerini savunuyor.

Soğuk hava, yetersiz beslenme ve bu kötü koşullar, sınırdaki 10'un üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.