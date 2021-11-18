Suriyeli sanatçı Omar Souleyman sığınmacı kampına gönderildi
HABER MERKEZİ
Rojava’nın Serêkaniyê kentinden olan Arap ses sanatçısı Omar Souleyman, dün Urfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla askerlerce evinde gözaltına alınmıştı.
Sabah’ın haberine göre, dün gözaltına alınan Souleyman hastanede alınan sağlık raporu sonrası adliyeye götürüldü.
Adliyede Souleyman'ın dosyası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Burada işlemleri tamamlanan Souleyman, daha sonra Harran’daki sığınmacı kampına gönderildi.
Suriye’deki iç savaş sonrası Akçakale ilçesine yerleşen Souleyman, 2019 yılında ilçede ekmek fırını açmıştı.