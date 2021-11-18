Politika

Bitlis'te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Bugünden başlamak üzere 13 köy ve bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kaydedildi.
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kürdistan Bitlis PKK operasyon sokaa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Bitlis'te PKK'ye yönelik operasyonlar gerekçesiyle 13 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugünden başlamak üzere 13 köy ve bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bitlis ile merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

 

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