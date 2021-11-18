Politika

Kürdistan Bölgesi heyeti, Türkiye Ticaret Bakanlığı heyetiyle görüştü

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Türkiye Ticaret Bakanlığı heyetiyle görüştü.
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türkiye Umed Sabah Mustafa Tuzcu Muhammed Şukri İstanbul

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Dr. Umed Sabah, Yatırımcılar Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Şukri, Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi Başkanı Geylan Haci Said’den oluşan heyet, Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Konseyi’nden yapılan açıklamada, heyetin Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüştüğü ve Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri görüştüğü kaydedildi.

Ticari ilişkilerin genişletilmesine vurgu yapılan görüşmede, ticaretin önündeki engellerin de kaldırılmasına değinildi.

Yarın yapılacak olan Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda Umed Sabah ve Muhammed Şukri’nin konuşma yapması bekleniyor.

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