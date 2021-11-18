Politika

Erdoğan 2013'ten bu yana ilk defa bir İsrail Başbakanı ile görüştü

Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
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türkiye Isaac Herzog Recep Tayyip Erdoğan İsrail

HABER MERKEZİ

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çiftin serbest bırakılmasının ardından iki ülke arasında telefon trafiği yaşandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile konuştu.

Bennett'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftin serbest bırakılmasındaki yardımlarından dolayı teşekkür ettiği açıklandı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada Başbakan Bennett'in telefon görüşmesinde 'insani bir meselede iki ülke arasındaki sağduyulu ve verimli iletişime övgüde bulunduğu' aktarıldı.

Böylece Erdoğan 2013 yılından beri ilk kez bir İsrail başbakanı ile telefonda görüşmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla casusluk suçundan dokuz gündür tutuklu bulunan Natali ve Mordi Oaknin serbest bırakıldıktan sonra perşembe sabahı İsrail'e döndü.

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