AK Partili vekil hayatını kaybetti

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Maraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Kılıç, yaklaşık 1 aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde coronavirüsü tedavisi görüyordu.