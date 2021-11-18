AK Partili vekil hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Maraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Kılıç, yaklaşık 1 aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde coronavirüsü tedavisi görüyordu.