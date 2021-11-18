Politika

TBMM'de Kürtçe tartışması

TBMM Genel Kurulunda 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşülmesi sırasında HDP ile AK Parti arasında "Kürtçe" tartışması yaşandı.
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HABER MERKEZİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu ülkede eşit vatandaşlık söz konusu; Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türk'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle, Roman'ıyla. Biz, 85 milyon kardeşiz ve herhangi bir vatandaşımıza karşı bir haksızlık, hukuksuzluk söz konusu olursa devlet, bütün hukuk sistemi o haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak üzere seferberdir" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, AK Parti döneminde Kürtçenin rahat konuşulan bir dil haline gelmediğini, aksine konuşulması yasaklanan bir duruma geldiğini ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi Kürtçe kanalı olan bir ülkede Kürtçenin suç ve yasak olmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Bu ülkede eşit vatandaşlık söz konusu; Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türk'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle, Roman'ıyla. Biz, 85 milyon kardeşiz ve herhangi bir vatandaşımıza karşı bir haksızlık, hukuksuzluk söz konusu olursa devlet, bütün hukuk sistemi o haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak üzere seferberdir" diye konuştu.

Kardeşlik hukukuna hançer çekenlerin, ihanet edenlerin Saddam Hüseyin üzerinden Halepçe'de katliam yaptığını ifade eden Özkan, "Aynı ihanet odakları bugün PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye silah göndererek Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla yine kardeşliğimize ihanet ediyorlar. Onun için bu ihanet yollarını kapatmış bulunmaktayız. Ne kadar gayret edilirse edilsin buna müsaade etmeyeceğiz. Dün Halepçe'yi konuştuk burada. İşte o ihaneti gerçekleştiren Saddam Hüseyin'e o silahları gönderenler, bugün aynı silahları PYD'ye, YPG'ye, PKK'ya gönderiyor. Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Türkmenlerin kardeşliğine ihanet ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın yeri geldiğinde "kardeşlik edebiyatı" yaptığını iddia ederek, "Kardeşlik mücadelesi veren, eşitlik mücadelesi veren Halkların Demokratik Partisidir" dedi.

AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında da atışmalar yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Beştaş, atışma sırasında HDP'li milletvekillerine tepki gösteren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a "Kürt halkının yüz karasısınız" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Beştaş'ın nefret suçu içeren ve ayrımcı bir dil kullanan yaklaşımını kabul etmediklerini, aynen iade ettiklerini söyledi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

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