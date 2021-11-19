Ekonomi

IMF’den enflasyon uyarısı: Kalıcı hale gelebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda, dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya IMF enflasyon uyarı

HABER MERKEZİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Sözcüsü Gerry Rice, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü belirtti.

Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti.

IMF Sözcüsü Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.

Doğal gaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv