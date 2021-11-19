Alman askeri danışmanlardan Peşmerge’ye proje desteği

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Alman askeri danışmanlarından oluşan bir heyetin Kürdistan Askeri Eğitim ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Alman askeri danışmanların Kürdistan Askeri Eğitim ve Koordinasyon Merkezi’ne projeler sunduğu ifade edildi.

Alman askeri danışman heyeti, projelerin devam edeceğini önümüzdeki dönemde daha çok bilişim ağırlıklı projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Açıklamada Alman askeri danışman heyeti ve Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkür edilerek, söz konusu desteğin önemine vurgu yapıldı.

Mart ayında Peşmerge Bakanlığı ve Almanya arasında askeri işbirliğini geliştirmeyi öngören anlaşma kapsamında bir dizi proje için imzalar atılmıştı.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin komutanı Albay Holgar Konkwell, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik desteğinin devam edeceğini belirtmişti.

Daha önceki süreçte de Peşmerge Güçleri’nin modernize edilmesi sürecine katıldıklarını hatırlatan Alman komutan, yeni projelerle Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecini hızlandırmak istediklerini vurgulamıştı.

Almanya, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri uzman ve danışmanlarıyla bölgede terörizmle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.