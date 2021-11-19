Katırları öldürülen 15 yaşındaki Kürt kolber intihar etti

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, önceki gün İran rejim güçlerinin Rojhilat’taki saldırısı sonrası 15 yaşındaki Siruş Rahmani adlı Kürt kolber intihar etti.

Geçimini kolberlik ve berberlikle sağlayan 15 yaşındaki Rahmani’nin ödünç aldığı katırların İran rejim güçlerince öldürülmesinin ardından intihar ettiği kaydedildi.

Siruş Rahmani’nin, Kirmaşan nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.