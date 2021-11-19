Başbakan 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılıyor

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’e giden Başbakan Mesrur Barzani ABD, Avrupa ve bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile görüşecek.