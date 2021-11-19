Politika

Başbakan 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılıyor

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’e giden Başbakan Mesrur Barzani ABD, Avrupa ve bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile görüşecek.
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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani 2021 Manama Diyalog Forumu Bahreyn

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’ya gitti.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınacak.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.

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