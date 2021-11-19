Politika

2021 Manama Diyalog Forumu: Başbakan Mesrur Barzani Bahreyn’de

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılacak olan Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn’e ulaştı.
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kürdistan Mesrur Barzani Bahreyn 2021 Manama Diyalog Forumu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’ya gitti.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınacak.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.

Geçen yıl yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleşmen forumun 17’ncisi düzenleniyor.

2004’ten bu yana düzenlenen foruma ABD, Suudi Arabistan ve Endnezya’nın savunma bakanlarının yanı sıra, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden birçok siyasi, iş insanı ve aydının katılması bekleniyor.

Forumun bu yılki temasının “Çok Taraflılık ve Ortadoğu” olduğu ve yeni politika yaklaşımlarının şekillendirilmesinde önemli rol üstleneceği belirtiliyor.

 

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