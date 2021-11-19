Manama 2021 Diyalog Forumu: Gündemde neler var?

ERBİL (K24)

2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen forum, Ortadoğu’daki genel güvenlik sorunlarını ele alan önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra forumda Ortadoğu, ABD, Avrupa, Afrika ve Asya’dan politikacılar da bölgenin sorunlarına çare bulmak amacıyla Bahreyn’de bir araya geliyor.

Söz konusu forum ayrıca bölgesel savunma ve güvenlik diplomasisindeki sorunların sağlıklı ele alınabilmesi için yüz yüze tartışma olanağı sunuyor.

19 - 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin bu yılki teması ise “Çok Taraflılık ve Ortadoğu”dur.

Dünyanın pek çok yerinden foruma katılacak isimler, Ortadoğu’nun yeni politik yaklaşımlarının şekillendirilmesi konusunda görüş ve önerilerini sunacak.

Öte yandan Endonezya Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu yılki etkinliğe öncülük edecek.

Forum, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleşememişti.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ DE KATILIYOR

Bu arada Başbakan Mesrur Barzani, 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’ya gitti.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.