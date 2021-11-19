Yaşam

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan erzurum Deprem

HABER MERKEZİ             

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var" dedi.

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