Afrin'e yönelik top saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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K24’ün bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Rojava’nın Afrin kentine yönelik çok sayıda top atışının yapıldığı belirtildi.

Kaynak, top mermilerinin evlere isabet etmesi sonucu ilk bilgilere göre, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10’dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

Top atışlarının kimin düzenlediğiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu bölgede zaman zaman saldırı ve patlamalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’nun kontrolünde bulunuyor.