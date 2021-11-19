Başbakan: Haşdi Şabi’deki tüm oluşumlar yasadışı değil

MANAMA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Haşdi Şabi’nin homojen bir yapı olmadığını kaydederek, Haşdi Şabi içerisindeki bütün oluşumların yasadışı olmadığını söyledi.

Bahreyn’in başkenti Manama’daki 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılan Başbakan Mesrur Barzani, ‘Güvenlik ve Irak'taki değişimler’ konulu panelde konuştu.

Silahın siyasi meselelerin çözümünde kullanılmaması gerektiğini bildiren Başbakan, milislerin silahlarını ülke çıkarları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrar ve güvenlik ortamına değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin bölgede istikrar alanı olduğunu kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nde istikrarın sağlanmasının ödenen bedellerle gerçekleştiğini bildiren Başbakan, bölgede istikrar için çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

“Maalesef bölgede istikrar için ortak çalışma öngörülmüyor” diyen Başbakan, Ortadoğu’da yeni bir güvenlik planına ihtiyaç duyduklarını belirterek, adalet ve ekonomik istikrarın olmamasının DAİŞ tehlikesinin sürmesine neden olduğunu dile getirdi.

Göçün dünya sorunu olduğunu ve her yerde mültecilerin olduğunu kaydeden Başbakan, insanların silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğine değinen Başbakan, Ortadoğu’da iklim krizinin başladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik durumuna ve Erbil-Bağdat ilişkilerine değinen Başbakan, geçtiğimiz yıllarda Irak bütçesinin sadece yüzde 5’ini kendi projeleri için harcadıklarını belirterek, bütçenin yüzde 95’inin nerede harcandığını sordu?

Kürdistan Bölgesi’nin reformlar için zamana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Rojava ilişkilerine değinerek, Rojava yönetiminin tüm Kürtler adına Şam’la müzakere yürütemeyeceğini söyledi.

Rojava’da Kürt-Kürt diyaloğunu desteklediklerini söyleyen Başbakan, PKK’nin müdahaleleri nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nin Rojava ile ilişkilerinin normal olmadığını bildirdi.