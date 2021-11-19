Dizeyi: Hükümet göçmenlere her türlü yardıma hazır

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, göçmenlerin doğu ile batı güçleri arasında savaş konusu olduğunu kaydederek, geri dönmek isteyen mülteciler için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Irak hükümetiyle göçmenlerin Belarus’tan geri dönüşü konusunda işbirliklerinin devam ettiğini ve Belarus’a giden göçmenlerin ticaret kurbanı olduklarını ifade etti.

Afganistan, Yemen, Afrika ve Irak gibi farklı uluslardan insanların, kaçakçıların ağına düştüğünü bildiren Dizeyi, söz konusu insanların durumundan kaçakçıların istifade ettiğini söyledi.

İlk günden itibaren Irak, Polonya, Rusya ve Polonya’daki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliğiyle koordinasyon içerisinde olup, göçmenlere yardım etmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Dizeyi, göçmenlerin kendi istekleriyle dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Dizeyi, göçmenlerin durumunun kendilerini üzdüğünü ve göçmenlere insanlık dışı muamele yapıldığını söyledi.