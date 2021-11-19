Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü davada bir kişi daha tahliye edildi

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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin tutuklu bulunan bir kişinin daha tahliyesine karar verildi.

Olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle 10 tutukludan 8'inin tahliye edilmesinin ardından mahkemeye yapılan itirazla bugün tutuklu İbrahim Keleş de serbest bırakıldı.

Olayın asli faili Mehmet Altun'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Mahkemeye yapılan itirazla 17 Kasım'da Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de tahliye edilmiş, saldırıya ilişkin tutuklu olarak olayın asli faili Mehmet Altun ile İbrahim Keleş kalmıştı.

Ayrıca Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Ayrıca katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 13’e tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.